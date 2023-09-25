РФ на Таврическом направлении используют форму украинской армии. В ВСУ рассказали детали

Ранее он рассказывал, что на Таврическом направлении оккупанты начали переодеваться в форму Вооруженных сил Украины, однако не называл это массовым явлением.

"Потому что формы нет, но скажем так специфические какие-то подразделения где-то по своей инициативе, где-то возможно по приказу (одевают форму - ред.). Формы нашей у них я так понимаю немного, поэтому это массовым явлением назвать нельзя", - сказал Штупун.

По его словам, периодически это еще от изначально широкомасштабного вторжения фиксировалось и под Черниговом, и возле Киева, и потом уже возле Бахмута, в Луганской области, и на Таврическом направлении враг также не перестает нарушать правила ведения войны.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления уточнил, что таким образом враг пытается ввести в заблуждение украинских военных, чтобы они максимально подпустили его к своим позициям. Штупун уточнил, что у ВСУ есть определенные алгоритмы понимания "свой-чужой", поэтому военных просто так не обмануть.

Ситуация на Таврическом направлении

Сегодня сообщалось, что украинские военные успешно держат оборону на Таврическом направлении. В частности, за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки в районе Авдеевки, Марьинки Донецкой области и Работино Запорожской области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 821 огневую задачу.

"Общие потери врага составили 176 человек (безвозвратные - 59, раненые - 117). Уничтожено 38 единиц военной техники противника", - добавили в пресс-центре.