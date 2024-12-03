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РФ и Беларусь планируют создать учебные центры для совместной подготовки военных

Фото: РФ и Беларусь планируют создать три учебных центра для совместной подготовки военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия и Беларусь планируют создать три учебных центра для совместной подготовки военных.

Об этом заявил глава постоянной комиссии по вопросам национальной безопасности Палаты представителей Беларуси Геннадий Лепешко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА.

По его словам, в Беларуси такой учебный центр будет создан в Гродненской области, в России - на территории Нижегородской и Калининградской областей. Сейчас для этого готовятся кадры в военных учебных заведениях Беларуси и России.

Лепешко также напомнил, что в 2023 году началась реализация трех союзных программ в сфере обороны, одна из которых посвящена усилению безопасности границы, две другие - совершенствованию инфраструктуры Беларуси и России для обеспечения региональной группировки войск.

Также, по его словам, страны подписали "более 160 соглашений о совместной деятельности в военной сфере" в 2025 году.

Глава Палаты представителей отметил, что военно-воздушные силы Беларуси и России периодически проводят "совместное патрулирование воздушных границ союзного государства в воздушном пространстве Беларуси".

По его словам, это "чрезвычайно важно, поскольку американская стратегическая и тактическая авиация уже давно летает в воздушном пространстве Польши и стран Балтии вблизи границы союзного государства".

В то же время Лепешко утверждает, что все совместные с Россией учения носят "исключительно оборонительный характер".

Сотрудничество России и Беларуси

Отметим, Беларусь является едва ли не самым главным поклонником Москвы. Россия размещает в Беларуси свои войска, а также технику. Кроме того, Минск поддерживает политику Кремля и зачастую копирует ее.

В 2022 году после проведения на территории Беларуси учений "Запад" российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. В частности, техника РФ входила в Украину и с белорусской территории.

Также ранее сообщалось, что Беларусь и Россия готовят совместные военные учения "Запад-2025".

В то же время, украинские пограничники отмечают, что пока не видят угрозы со стороны Беларуси, но не исключают перемещений сил во время белорусско-российских военных учений.

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