РФ стягивает вагнеровцев в Бахмут, пытаясь взять город до 9 мая, - Маляр

"Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении", - рассказала Маляр.

По ее словам, украинские военные не дают врагу прорвать оборону. В частности, огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев.

Как сообщало РБК-Украина, Москва поставила себе очередной дедлайн по оккупации Бахмута - 9 мая. А потом, по одной из версий, российский диктатор Владимир Путин может объявить на этой "победной ноте" об окончании войны: мол, "все цели "сво" выполнены, украинская армия разбита".

Как сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, Россия действительно хочет захватить Бахмут до 9 мая, но Силы обороны сделают все, чтобы их планы не воплотились в реальность.