РФ в Стамбуле предложила Украине перемирие на два-три дня, но есть нюанс

Перемирие Украины и РФ

Напомним, Россия уже несколько месяцев отказывается от полного прекращения огня с Украиной как минимум на 30 дней. Российские чиновники оправдывают это тем, что во время перемирия страны Запада якобы могут усилить Украину.

При этом украинские власти еще в марте дали свое согласие на такое прекращение огня. Идею предложили США.

Несколько дней назад Украина передала России меморандум, в котором изложена ее позиция по вопросу возможного перемирия.

Свой меморандум о прекращении огня российские чиновники передали украинским только сегодня. Это произошло во время переговоров в Стамбуле.

Министр обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал, что Россия еще неделю будет рассматривать украинский меморандум и готовить свой ответ.

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