РФ намерено вербовала граждан Индии на войну, чтобы не объявлять мобилизацию, - ISW

"Вербовка граждан Индии является частью продолжающейся кампании Кремля по формированию сил, которая началась весной 2022 года, как способ избежать объявления крайне непопулярной мобилизации в России. Она (вербовка - ред.) продолжилась и после объявления Путиным частичной мобилизации в сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.

В частности, Кремль поручил широкому кругу рекрутеров, включая российских правительственных чиновников, бизнесменов, ЧВК и иностранных граждан, вербовать любых доступных добровольцев для войны против Украины, часто используя обманные методы и стимулы.

Так, ISW наблюдал, как Россия отправляет граждан Непала, Кубы, Сербии, а также стран Центральной Азии и Африки на боевые операции в Украине под обманчивыми предлогами, такими как предложения российского гражданства или огромные финансовые компенсации.

Аналитики напомнили, что об усилиях по обеспечению досрочного увольнения 20 индийских граждан, индийские чиновники объявили в февраля 2024 года.

В ISW предполагают, что во время частного ужина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, 8 июля, российский диктатор Владимир Путин, возможно, пообещал вернуть индийских добровольцев, воюющих в Украине.