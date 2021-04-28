У РФ повідомили про відмову США "обнулити" дипломатичний конфлікт

У Росії заявили, що пропонували США вирішити дипломатичний конфлікт. Але адміністрація президента Джо Байдена відмовила на ці пропозиції.

За його словами, відповідна розмова у нього була з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. "Я згадував про це Блінкену. Не нав'язуючись. Просто сказав, що очевидним кроком для того, щоб ми могли нормально працювати, стало б обнулення всього того, що почав Барак Обама", - сказав Лавров. За словами Лаврова, ситуація не змінилася "ні з приходом до влади в Сполучених Штатах республіканців, ні з вступом на посаду Байдена".



Нагадаємо, Американський патрульний катер класу Legend USCGC Hamilton у вівторок, 27 квітня, увійшов у Чорне море. Він підтримуватиме американських союзників і партнерів у Чорноморському регіоні. На візит американського катера вже відреагували в Росії. Чорноморський флот відправив у Чорне море гвардійський ракетний крейсер"Москва".

Раніше повідомлялося, що у НАТО розраховують, що Росія повністю відмовиться від нарощування присутності своїх військ біля кордонів України. При цьому в Альянсі вітали зниження напруженості в регіоні.