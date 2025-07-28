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РФ сократила атаки "Калибрами" с акватории Черного моря: в ВМС назвали причины

Иллюстративное фото: Россия стала реже запускать по Украине "Калибры" (скриншот)
Автор: Иван Носальский

Россия стала реже запускать по Украине крылатые ракеты "Калибр" с акватории Черного моря. Одной из причин может быть их не очень высокая эффективность.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"В этом месяце у нас подтверждено одно применение - 21 (июля - ред.), и в принципе это уже для московитов достаточно стала практика, потому что предыдущие месяцы, если брать весну, они использовали носители раз в месяц", - рассказал Плетенчук. 

Он уточнил, что только в июне россияне несколько раз применяли "Калибры" с акватории Черного моря, но после этого низкий темп атак вернулся. Применять максимальное количество носителей одновременно враг не рискует. 

Плетенчук добавил, что причин такого сокращения использования "Калибров" может быть несколько. В частности, украинская ПВО часто их сбивает. Также подготовить корабли к пускам - это достаточно непростой процесс. 

"Сказать, что у них есть какой-то дефицит этих ракет - точно не могу, но то, что они не находятся в пункте постоянной дислокации в Севастополе, конечно, накладывает такой отпечаток на их способ использования", - рассказал спикер ВМС. 

Плетенчук отметил, что в Черном море все еще есть проблемы мин и угрозы ударов баллистикой с территории временно оккупированного Крыма. 

Пуск "Калибров"

Напомним, последний раз российские оккупанты запускали по Украине "Калибры" с акватории Черного моря в ночь на 21 июля.

Тогда соответствующую информацию подтверждали Воздушные силы ВСУ.

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