RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ сбросила авиабомбу на больницу и частные дома в Донецкой области (фото)

Фото: РФ сбросила авиабомбу на больницу и частные дома в Донецкой области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация утром четверга, 29 февраля, сбросила авиационную бомбу КАБ-500 на жилищный сектор города Николаевка Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как рассказали в ведомстве, в результате атаки РФ разрушения получили 8 частных домов, больница, гараж и два гражданских автомобиля. Также был поврежден газопровод и электросети.

К счастью, информация о пострадавших не поступала.

На месте работали спасатели и все необходимые службы. Полиция документировала последствия российского удара.

Фото: РФ сбросила авиабомбу на больницу и частные дома в Донецкой области (t.me/mvs_ukraine)

Россияне обстреливают населенные пункты в Украине

Российские войска обстреляли центр Купянска 28 февраля, использовав авиабомбы. Погибли два человека, еще одна женщина получила ранения, под завалами могут быть еще люди.

Также русские войска обстреляли Курахово Покровского района Донецкой области. Повреждена местная спасательная часть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна России против Украины