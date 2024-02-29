РФ сбросила авиабомбу на больницу и частные дома в Донецкой области (фото)

Как рассказали в ведомстве, в результате атаки РФ разрушения получили 8 частных домов, больница, гараж и два гражданских автомобиля. Также был поврежден газопровод и электросети.

К счастью, информация о пострадавших не поступала.

На месте работали спасатели и все необходимые службы. Полиция документировала последствия российского удара.

Фото: РФ сбросила авиабомбу на больницу и частные дома в Донецкой области (t.me/mvs_ukraine)

Россияне обстреливают населенные пункты в Украине

Российские войска обстреляли центр Купянска 28 февраля, использовав авиабомбы. Погибли два человека, еще одна женщина получила ранения, под завалами могут быть еще люди.

Также русские войска обстреляли Курахово Покровского района Донецкой области. Повреждена местная спасательная часть.

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