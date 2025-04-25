РФ сбросила 250-килограммовую бомбу на дом под Лиманом: погибли отец и сын

Около 05:10 сегодня, 25 апреля, войска РФ нанесли два авиационных удара по поселку Яровая. Одна из авиабомб попала в дом. В собственном доме погибли 61-летний мужчина и его 88-летний отец.

Как отмечает прокуратура, российские оккупанты сбросили на населенный пункт бомбы ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Масса такой бомбы - 250 килограммов.

В поселке повреждены около десяти жилых домов, магазин и хозяйственная постройка.

Правоохранители начали расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: РФ сбросила бомбу на дом в Донецкой области (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)