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В РФ жалуются на удары по Крыму. С начала года насчитали 70 атак

Фото: россияне жалуются на удары по Крыму (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев утверждает, что с начала года украинские военные с помощью БПЛА якобы совершили 70 атак на Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крыминформ".

"С начала текущего года только на крымском направлении вооруженными формированиями Украины осуществлено более 70 атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Атакам и обстрелам со стороны ВСУ также подвергались территории Краснодарского края, Ростовской области", - заявил Патрушев.

Украинская сторона это сообщение не комментировала.

Проверить заявления Патрушева с помощью независимых источников в условиях ведения боевых действий не представляется возможным.

Взрывы в Крыму

В последнее время в Крыму и в других областях Украины, находящихся под оккупацией РФ, участились взрывы. Обычно они связаны с ударами по скоплениям российских военных, их технике, складам боеприпасов или логистики.

К примеру, в конце июля в Крыму в очередной раз взорвали железнодорожные пути, с путей сошел первый вагон грузового поезда.

А 24 июня взрывы слышали в нескольких городах Крыма.

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