У РФ силовики зірвали з'їзд муніципальних депутатів, сотні затриманих

У російській столиці в суботу, 13 березня, правоохоронці зірвали форум незалежних муніципальних депутатів. Затримали близько двох сотень учасників з'їзду.
Про це повідомляють російська служба BBC, "Медуза".
На початку заходу до зали зайшли десятки силовиків, які повели близько 200 учасників форуму в автозаки. Серед затриманих: колишній мер Єкатеринбурга Євген Ройзман, публіцист Володимир Кара-Мурза, глава ради депутатів Красносільського району Ілля Яшин і виконавчий директор "Відкритої Росії" Андрій Пивоваров.
Деяким затриманим викручували руки.
Російські ЗМІ зазначають, що формальними причинами затримання стали співпраця з "небажаною організацією" і "порушення встановлених санітарно-епідеміологічних вимог".
Зазначено, що Форум незалежних муніципальних депутатів громадська організація "Об'єднані демократи" планувала провести в Москві в готелі "Ізмайлово" 13-14 березня. Організатори називали метою форуму створення сильної спільноти депутатів з усієї Росії.
Як писало РБК-Україна, в Росії 14 лютого поновилися акції протесту проти політичних репресій. Були затримання у Москві і в Казані.
До цього анонсувалося, що 14 лютого в Росії планують акції на підтримку Олексія Навального. Хоча їх не планували проводити до весни.
При цьому в Кремлі обіцяли, що учасників протестів будуть притягати до відповідальності. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, влада не буде грати в "кішки-мишки" з демонстрантами.