У РФ силовики зірвали з'їзд муніципальних депутатів, сотні затриманих

У російській столиці в суботу, 13 березня, правоохоронці зірвали форум незалежних муніципальних депутатів. Затримали близько двох сотень учасників з'їзду.

Зазначено, що Форум незалежних муніципальних депутатів громадська організація "Об'єднані демократи" планувала провести в Москві в готелі "Ізмайлово" 13-14 березня. Організатори називали метою форуму створення сильної спільноти депутатів з усієї Росії.

Російські ЗМІ зазначають, що формальними причинами затримання стали співпраця з "небажаною організацією" і "порушення встановлених санітарно-епідеміологічних вимог".

На початку заходу до зали зайшли десятки силовиків, які повели близько 200 учасників форуму в автозаки. Серед затриманих: колишній мер Єкатеринбурга Євген Ройзман, публіцист Володимир Кара-Мурза, глава ради депутатів Красносільського району Ілля Яшин і виконавчий директор "Відкритої Росії" Андрій Пивоваров.

Як писало РБК-Україна, в Росії 14 лютого поновилися акції протесту проти політичних репресій. Були затримання у Москві і в Казані.

До цього анонсувалося, що 14 лютого в Росії планують акції на підтримку Олексія Навального. Хоча їх не планували проводити до весни.

При цьому в Кремлі обіцяли, що учасників протестів будуть притягати до відповідальності. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, влада не буде грати в "кішки-мишки" з демонстрантами.