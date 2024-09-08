ua en ru
Вс, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ ищет виновных в пожарах в оккупированной Луганской области, - ЦНС

Воскресенье 08 сентября 2024 15:41
UA EN RU
РФ ищет виновных в пожарах в оккупированной Луганской области, - ЦНС Фото: МЧС России (скрин)
Автор: Эдуард Ткач

В течение недели во временно оккупированной Луганской области бушевали масштабные пожары. Россиянам не удавалось их потушить из-за дефицита пожарных в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Как пишет информационный ресурс, пожар охватил окрестности города Антрацит и уничтожил десятки жилых домов. В результате нехватки спасателей оказывать помощь населению вовремя не удавалось.

В связи с этим российские оккупанты начали расследовать "возможные диверсии" и под этим поводом снова начали проверки местного населения.

В ЦНС отметили, что враг уже не впервые использует трагедии, чтобы репрессировать украинцев. Поэтому Центр национального сопротивления призвал украинцев быть бдительными и пользоваться их советами, чтобы уберечь свою жизнь.

Напомним, недавно данный информационный ресурс сообщил, что во временно оккупированном Крыму ужесточили проверки населения из-за успешных атак украинской армии.

В частности, российские захватчики увеличили количество патрулей возле портов и военных объектов. Они избирательно проверяют местное население, а именно - телефоны и информацию, которая содержится в них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
В Киеве на территории АТП произошел взрыв: есть жертвы, под завалами могут быть люди
В Киеве на территории АТП произошел взрыв: есть жертвы, под завалами могут быть люди
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине