В Луганской области оккупанты создали новое школьное движение для контроля детей, - ЦНС

Во временно оккупированной Луганской области российские оккупанты организовали новое школьное движение, чтобы контролировать украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, с 1 сентября во всех классах будет сформирован "отряд первых", который подчиняется кремлевскому "движению первых". Вступление в отряд является добровольно-принудительным.

"Также первоклассники будут становиться "сентябрятами" в принудительном порядке", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что таким образом российские оккупанты планируют интегрировать детей в российское идеологическое пространство.

Кроме того, Центр национального сопротивления призвал родителей уделять больше времени патриотическому воспитанию детей в оккупации, а также передавать информацию о тех, кто ответственен за организацию промывания мозгов украинских детей.