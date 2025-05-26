РФ штурмует ключевые направления: Генштаб показал обновленную карту боев

Агрессор нанес один ракетный и 112 авиаударов, использовав 84 ракеты и сбросив 189 управляемых авиабомб. Также применены более 3 тысяч дронов-камикадзе и почти 5 тысяч обстрелов украинских позиций и мирных городов.

В ответ украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили восемь районов скопления живой силы и техники противника, один пункт управления БпЛА и одну вражескую артиллерийскую систему.

Ситуация на направлениях

Харьковское направление. Противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.

Купянское направление. Было две атаки - штурмы у Кругляковки и Новой Кругляковки отбиты.

Лиманскоенаправление. Зафиксирована 21 атака. Враг пытался прорваться в районах Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира, Серебрянского леса, Грековки, Липового и Торского.

Северское направление. Силы обороны остановили шесть атак вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Григорьевки.

Краматорское направление. Противник 10 раз атаковал в направлении Предтечино, Белой Горы, Курдюмовки и Часового Яра.

Торецкое направление. Десять атак за сутки зафиксировано у Торецка, Романовки, Дилиевки и в направлении Новоспасского.

Покровское направление. Самые активные бои - 63 штурмовые действия вблизи Котляровки, Малиновки, Лисовки, Удачного, Звирово, Троицкого, Елизаветовки, Андреевки, Новой Полтавки, Орехового, Новониколаевки, Шевченко Первого, Зари, Муравки, Алексеевки и Миролюбовки.

Новопавловское направление. Зафиксировано 24 атаки в районах Новополя, Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, а также в направлениях Мирного, Комара, Зеленого Поля, Багатира и Шевченко.

Гуляйпольское направление. Боевых столкновений не было.

Ореховское направление. Враг пять раз пытался прорваться в районах Новоданиловки и Степного.

Приднепровское направление. Три безуспешные попытки врага продвинуться вблизи Казачьих Лагерей.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курском направлении. Враг нанес 14 авиационных ударов - сбросил при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 225 обстрелов, из которых 13 - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 26 штурмовых действий захватчиков.