ua ru
Ср, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Важный шаг, которого боится враг. В ОП призвали исключить Россию из FATF

Новина українською →
Среда 14 июня 2023 15:13
Важный шаг, которого боится враг. В ОП призвали исключить Россию из FATF Фото: Важный шаг, который боится России. В ОП призвали исключить Россию из FATF (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российскую Федерацию необходимо исключить из Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Враг этого боится, особенно после приостановления членства раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Российскую Федерацию как государство-террориста, финансирующее терроризм и совершающее террористические акты против гражданских, необходимо систематически наказывать. Один из таких шагов - исключение врага из FATF.

"Сегодня глобальная финансовая система сталкивается с огромными рисками, исходящими от России", - пишет руководитель Офиса президента.

Государство террорист:

  • сотрудничает с Северной Кореей, Ираном и Сирией;
  • нарушает правила борьбы с распространением оружия массового поражения;
  • финансирует терроризм;
  • подрывает глобальную финансовую безопасность.

Все вышеперечисленное не соответствует стандартам FATF.

"Впереди - важный шаг Россию надо бить и сильно, повсюду. Исключение из FATF - один из таких шагов", - добавляет Ермак.

Приостановление членства в FATF

Стоит напомнить, что 24 февраля 2023 года Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег приостановила членство России. Тогда же организация признала агрессию противника против Украины, что противоречит ее принципам.

Членство России было приостановлено бессрочно.

В то же время, страна оккупант осталась членом глобальной сети как активный член Евразийской группы по отмыванию денег и сохранила свои права как члена ЕАГ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Должен знать каждый. Трудовая повинность и ограничение свобод: главные правила военного положения в Украине
Должен знать каждый. Трудовая повинность и ограничение свобод: главные правила военного положения в Украине
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны