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У РФ згорів автобус з Донецька, у якому їхали 39 українців: є постраждалі

Липецька область, П'ятниця 17 липня 2020 10:08
У РФ згорів автобус з Донецька, у якому їхали 39 українців: є постраждалі
Фото: ДТП в Росії (mchs.gov.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Пожежа сталась в результаті ДТП

У Липецькій області (Росія) у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) потрапив рейсовий автобус, який їхав з Донецька в Санкт-Петербург. Внаслідок ДТП постраждали п'ять людей.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Аварія сталася на 375 кілометрі траси М-4 "Дон" в Єлецькому районі біля населеного пункту Хмелинець. Після зіткнення автобус загорівся.

Як повідомила ТАСС представниця ЕДДС Єлецького району, двоє постраждалих у важкому стані. Ще двоє від госпіталізації відмовилися. В результаті трьох доставили до райлікарні.

Нагадаємо, у Польщі сталося ДТП за участю двох пасажирських автобусів та мікроавтобуса, поранення отримали дві українки.

Зазначимо, до 36 зросла кількість постраждалих українців унаслідок ДТП біля польського міста Богуславіце, там зіштовхнулися дві вантажівки та рейсовий автобус, у якому подорожували громадяни України.

Крім того, у квітні в Польщі водій автомобіля заснув за кермом і збив на двох українців.

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