У РФ вважають неможливим укладання угоди з США з ядерного озброєння в строк

У Росії заявили, що не встигнуть укласти з США Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) в термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомив заступник директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями Міністерства закордонних справ Росії Володимир Леонтьєв, сторони не встигнуть підготувати новий документ, на зміну чинному договору про СНО, який закінчується 5 лютого 2021 року. За його словами, в договорі виникають питання, які вимагають серйозної попередньої проробки на експертному рівні.

"Складна і незрозуміла ситуація з перспективами продовження Договору про СНО. Вже очевидно, що за час, що залишився, договір закінчується 5 лютого 2021 року, ми вже не зможемо виробити якийсь повноцінний документ на заміну. Неясні навіть перспективи продовження договору", - повідомив Леонтьєв.

Зазначимо, Договір СНО-3 був підписаний Росією і США в 2010 році. Згідно з документом, кожна зі сторін скорочує свої СНО таким чином, щоб через сім років після його вступу у силу і надалі їх сумарні кількості не перевищували 700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і важких бомбардувальників (ТБ), 1550 одиниць для боєзарядів на них, 800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЛ і ТБ Навесні боку обговорили питання продовження договору про наступальні озброєння.

Нагадаємо, влітку президент США Дональд Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері контролю за озброєннями.