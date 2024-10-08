РФ сама сбила дрон "Охотник" и хотела скрыть это, выпустив ракету "Искандер", - Forbes

Российский новейший беспилотник С-70 "Охотник" предположительно вышел из-под контроля над Украиной. Именно поэтому он был сбит российским истребителем Су-57, сопровождавшим его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

По данным издания, россияне сразу же после падения дрона выпустили по тому месту ракету "Искандер". Это было сделано для того, чтобы уничтожить обломки. Как пишет Forbes, есть несколько причин, по которым РФ хотела бы помешать Западу изучить части беспилотника.

В частности, ущерб С-70 "Охотник" может быть одним из самых больших провалов, когда-либо пережитых российскими воздушно-космическими войсками, если не хуже.

"Эти ракеты дефицитны и дороги, и отвлечение одной из них от кампании против городов Украины свидетельствует, что это была высокоприоритетная цель", - говорится в публикации.

Несмотря на попытки россиян вместо следов, в Украине смогли забрать ключевые компоненты беспилотника С-70 для анализа. В частности, по обломкам можно будет получить информацию. Вероятно, эта информация сведет на нет возможности С-70 по обеспечению его скрытности, и эти дроны станут менее полезными.

Также, вероятно, Запад сможет увидеть причину работы С-70 "Охотник" и получить представление и о том, как победить Су-57.

Еще одним объяснением того, почему РФ хотела уничтожить обломки своего дрона "Искандером", является ее желание скрыть собственную ложь относительно достижений в сфере малозаметности ("стелс"-технологии – ред.).

"Учитывая русскую культуру, вполне возможно, что даже старшие командиры не знают об этих недостатках... Возможно, российское руководство вот-вот узнает, что их дорогой и разрекламированный беспилотник-невидимка на самом деле совсем не "стелс". И узнают они это , прочитав в СМИ", – добавили в журнале.