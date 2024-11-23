РФ раздает жилье в оккупированном Мариуполе мигрантам из Средней Азии, - ЦНС

Враг во временно оккупированном Мариуполе раздает квартиры мигрантам из Средней Азии. Так оккупанты пытаются компенсировать отсутствие денег на зарплаты строителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Информационный ресурс пояснил, что средства, выделенные Кремлем на "восстановление" Мариуполя, местные гауляйтеры и коллаборанты разграбили в первые же дни. В связи с этим денег на выплату зарплат строителям нет. Это привело к тому, что между гастарбайтерами и так называемой "властью" назревал бунт.
Чтобы выйти из этой ситуации, враг придумал схему, а именно - отдать несколько десятков "отстроенных" квартир гастарбайтерам из Средней Азии, поскольку именно они "восстанавливают" временно оккупированный город, который разрушили россияне.
"А владельцы разрушенных домов уже третью зиму остаются без крова", - добавили в ЦНС.
Напомним, недавно стало известно о том, что полицейские на временно оккупированных территориях Украины оказывают давление на мигрантов изе Центральной Азии и заставляют их заключать контракты с армией России.
"Официально мигрантов вызывают на допросы, где предлагают заключить контракт и обещают, что служить они будут на второй линии. Однако фактически после этого их отправляют на полигоны, расположенные вдоль линии боевого соприкосновения, а после отправляют в мясные штурмы", - говорилось в сообщении.
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