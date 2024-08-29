Российская авиация разбомбила детскую ледовую арену в Курской области. Она была построена в 2020 году в селе Заолешенка.

Арена была построена в 2020 году российской компанией «Газпром» рядом с городом Суджа в селе Заоолешенка. Комплекс состоял из тренажерного зала, класса хореографии и ледового поля. Там занимались ученики восьми близлежащих школ.

Однако в августе 2024 года село Заолешенка и город Суджа перешли под контроль украинских военных. По данным Рьопку, во время боев российская авиация нанесла удар по ледовой арене управляемой фугасной авиабомбой.

Судя по кадрам, снаряд попал прямо в здание, спортивный центр полностью разрушен.

«Россия не останавливается перед уничтожением собственной инфраструктуры, занятой украинцами, и использует то же оружие, что и в Украине, чтобы выбить украинских солдат. При этом уничтожается все, что находится там, любое здание. Россия не делает разницы между украинской и российской территорией, если там противник. Это не исключение, а правило», - считает эксперт.