РФ резко нарастила штурмы под Покровском, активизировалось новое направление: что на фронте

За сутки 26 апреля россияне в половину увеличили число штурмов на Покровском направлении и активизировали новое, вместо Курщины. Всего на фронте 174 боестолкновений за сутки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка.
За сутки россияне в половину увеличили количество штурмов на Покровском направлении. На утро 26 апреля на этом участке фиксировали лишь 44 атаки врага.
Учитывая уменьшение штурмов в Курской области, которое вероятно, связано с заявлением главы Кремля Владимира Путина о якобы "освобождении" Курской области, оккупанты активизировали действия в районе Торецка.
"На Торецком направлении враг совершил 29 атак в районах Дружбы, Леонидовки, Крымского и Торецка", - отмечают в Генштабе.
Таким образом на утро 27 апреля Торецкое и Покровское направления стали самыми "горячими" участками фронта.
На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Украинские защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки.
На Северском направлении ВСУ успешно остановили три атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.
На Краматорском направлении оккупанты 13 раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Привольное, Днепроэнергия и Разлив.
На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Степное, Малая Токмачка и Малые Щербаки.
На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
На Харьковском и Гуляйпольском направлениях вчера враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За минувшие сутки, 26 апреля, потери РФ составили 1030 военных. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 5 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 114 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 136 единиц автомобильной техники оккупантов.
Кроме того, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, пункту управления БпЛА и двум артиллерийским средствам противника.
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