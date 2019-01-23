В РФ розповіли про стан здоров'я українських моряків

Фото: сізо "Лефортово" (twitter.com/yuga.ru)

Уповноважений з прав людини в Москві відвідала українських моряків в СІЗО "Лефортово"

Уповноважений з прав людини в Москві Тетяна Потяева відвідала сьогодні, 23 січня, українських моряків, які незаконно утримуються в СІЗО "Лефортово". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами омбудсмена, всі українські моряки почувають себе добре.

"В рамках змісту немає взагалі жодних претензій. Всі задоволені, всі знаходяться в камерах по дві особи, в яких є холодильники і телевізори. У всіх відкриті картки, і вони мають можливість робити замовлення. Передачі надходять. Виглядають добре", - сказала вона.

Потяева розповіла про звернення моряків до медчастини.

"Двоє застудилися, але всі отримали необхідну медичну допомогу", - сказала омбудсмен.

В ході їх зустрічі українці поскаржилися на те, що не отримують листів з дому.

"Я попросила співробітників СІЗО повернутися до цієї теми, подивитися. Якщо це просто затримка, то виправити. Якщо ж це не дозволено слідчим в зв'язку з цензурою, то це вже інша тема. Я не можу в це втручатися", - пояснила російський омбудсмен.

Нагадаємо, раніше адвокат Микола Полозов заявив, що поранені українські моряки, які постраждали внаслідок захоплення РФ українських кораблів у Керченській протоці, залишаються без медичної допомоги.

Український омбудсмен Людмила Денісова написала заяву главам дипломатичних представництв держав-членів Європейського cоюзу, в якій закликала посилити тиск на російську владу з метою дотримання нею норм міжнародного гуманітарного права в ситуації з захопленими українськими моряками.