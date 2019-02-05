У РФ розповіли про стан здоров'я політв'язня Гриба

За словами радника Путіна з прав людини Михайла Федотова, у Гриба задовільний стан здоров'я

Украинскому политзаключенному Павлу Грибу позволят встретиться с украинским консулом, но после приговора. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал "112"

Денисова также рассказала, что по словам советника Путина по правам человека Михаила Федотова, в Гриба удовлетворительное состояние здоровья. Однако почему-то судебное заседание перенесли. Денисова просит представителей дипломатических миссий прийти на заседание суда и проверить, в каком состоянии украинец.

Денисова отметила, что ранее Грибу отказали в свидании с матерью и украинским консулом. Такой отказ не предусмотрен консульской конвенцией, подписанной между Украиной и РФ. Денисова отметила, что будет обращаться к представителям Совета Европы, чтобы получить разрешение на встречу Гриба с украинским консулом до оглашения приговора.

"Я знаю, что суд отказал матери в свидании и предоставит возможность встретиться консулу с Павлом только после приговора. Это не предусмотрено консульской конвенцией, которая подписана между Украиной и Российской Федерацией, надо предоставить такое свидание, перенос не возможен. Сегодня буду встречаться с представителями Совета Европы", - сказала она.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия игнорирует призывы предоставить украинском политзаключенному Павлу Грибу надлежащую медицинскую помощь, не смотря на то, что украинец находится на грани жизни и смерти.

Ранее сообщалось, что у Гриба обнаружили симптомы болезни Альцгеймера. Такие выводы сделал украинский профессор Василий Притула по анализам, сделанными российскими медиками. Также омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что украинскому политзаключенному необходима немедленная операция на сердце, его состояние здоровья сверхкритическое. После обследований врачи диагностировали ряд серьезных болезней у Гриба.