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Зеленський про обстріли і диверсії: армія РФ намагається "компенсувати" серію провалів на фронті

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Середа 18 травня 2022 00:16
Зеленський про обстріли і диверсії: армія РФ намагається "компенсувати" серію провалів на фронті Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Росія активізувала обстріли українських областей і диверсійні атаки в прикордонних районах, намагаючись таким чином "компенсувати" серію невдач на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"83-й день нашої оборони почався сьогодні з досить серйозної комбінації російських ударів по Україні. Ракетний обстріл Львівської, Сумської, Чернігівської областей, авіаудари в Луганській області, специфічна диверсійна активність в прикордонних районах України.

Все це не просто створення напруги для нашої держави, не просто випробування наших сил. Це свого роду спроба "компенсації" російської армії за серію провалів на сході та півдні нашої країни", - наголошує президент.

Зеленський зазначив, що російські окупанти не можуть продемонструвати успіх загальновійськовими діями на тих напрямках, на яких пробують наступати.

"І тому намагаються показати "успіх" за рахунок своїх ракет та іншої активності. Але також - безрезультатно. Ці удари, як і багато попередніх, кардинально нічого не змінюють. Тим більше, що наша протиповітряна оборона і протидиверсійні заходи стають все сильнішими", - заявив глава держави.

Відео: Володимир Зеленський виступив зі зверненням та висловився про активізацію російських обстрілів

Нагадаємо, 17 травня російські військові намагалися знову прорватися через кордон у Сумській області. За результатами боїв здійснити прорив окупантам не вдалося. Крім того, 17 березня армія РФ обстріляла український кордон у Чернігівській області.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський назвав спроби російських окупантів показати якусь перемогу у війні проти України "божевільними".

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