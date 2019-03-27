РФ намагається спотворити сутність мінських угод, - Геращенко

Представники Російської Федерації під час зустрічі Тристоронньої контрактної групи (ТКГ) намагалися спотворити сутність мінських угод і тристороннього формату. Про це у Facebook заявила віце-спікер Верховної ради і представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

На її думку, російська делегація одержала розпорядження блокувати будь-які консенсуси і в гуманітарних питаннях, і в питаннях безпеки. Крім того, Ірина Геращенко заявила, що російська сторона всіма способами намагається "спонукати Київ до прямих переговорів з маріонетками Кремля".

"Можу тільки повторити - прямих переговорів з псевдовластями Донецька і Луганська не буде", - резюмувала дипломат.

Крім того, віце-спікер зазначила, що Київ, як і весь світ не визнає результатів псевдовиборов на окупованих територіях.

"Ми вимагаємо від РФ розпустити всі ці опереткові псевдооргани псевдовлади і вивести свої війська і техніку з Донбасу геть", - зазначила Ірина Геращенко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час Тристоронньої зустрічі контактної групи, яка відбулася 27 березня в Мінську, українська сторона зажадала від Росії припинити спроби впливу на президентські вибори в Україні шляхом ескалації на Донбасі. Крім того, під час зустрічі сторони обговорили зрив відкриття КПВВ "Золоте", блокаду реконструкції мосту в Станиці Луганській, а також обмін політв'язнями.

Нагадаємо, що 28 березня на Донбасі сім разів обстріляли позиції Збройних сил України. Втрат серед українських військових немає.