У Генштабі ЗСУ розповіли, як пройшов тринадцятий день війни

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про ситуацію в регіонах на фронтах та оперативну обстановку станом на початок чотирнадцятої доби оборони від російських окупантів.

Про це 9 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

На Північному і Північно-західному напрямках триває ведення бойових дій у Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки держкордону України та в районах Ніжина, Іваниці, Тростянця, йде оборона Чернігова.

Сили оборони Києва відбивають наступ окупантів, завдаючи вогневого ураження його наступальним угрупованням, стійко утримує певні рубежі.

На південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття держкордону і морського узбережжя, охорону та оборону аеродромів і об'єктів критичної інфраструктури.

На інших напрямках угруповання військ ЗСУ проводять стабілізаційну операцію і виконують завдання територіальної оборони. Повітряні сили ЗСУ відбивають ракетно-бомбові удари та знищують авіацію окупантів, прикривають важливі об'єкти інфраструктури та угруповань військ.

У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали і фейки, намагаючись дискредитувати військово-політичного керівництво країни.

У тимчасово захоплених н.п. Чернігівської області окупанти продовжують приховувати озброєння і військову техніку серед житлових будинків і в приміщеннях сільськогосподарських об'єктів.

"Використовують мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв'язку", - розповіли в Генштабі.

В Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені в цивільний одяг, висувалися в напрямку Миколаєва.

"За наявною інформацією серед особового складу окупаційних військ поширюються панічні настрої через величезні втрати в живій силі і техніці", - йдеться у зведенні Генштабу.