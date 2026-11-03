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РФ проводит одну из самых масштабных атак на энергетику Украины, - "Укрэнерго"

17:35 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: РФ атакует энергетику Украины (Getty Images)

Российские оккупанты с ночи не прекращают удары по энергетическим объектам Украины. Это одна из самых масштабных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"С ночи продолжается одна из самых масштабных атак врага на энергетическую инфраструктуру страны. В результате сегодняшних обстрелов ситуация в энергосистеме дополнительно усложнилась", - отметили в компании.

Только за прошедшие сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергетические объекты Украины. Для этого враг применил беспрецедентное количество вооружения. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

По причине атак в ряде регионов Украины, в том числе и в Киеве, действуют аварийные отключения света. Тысячи энергетиков уже работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение. В первую очередь запитывать будут объекты критической инфраструктуры.

"Все службы работают в постоянной координации, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - заверили в "Укрэнерго".

Удары по энергетике

Напомним, массированные удары по энергетическим объектам Украины возобновились в конце сентября. После этого враг продолжает последовательные атаки.

В ночь на 3 ноября РФ нанесла очередной массированный удар по Украине. По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки были повреждены подстанции в 9 областях.

Также три ТЭС ДТЭК приостановили генерацию электроэнергии в результате российских ударов.

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