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РФ проводит масштабные информационные кампании против Украины и стран Запада, - ISW

Фото: власти РФ активно используют информкампании против Украины и Запада (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кремль реализовывает масштабные информационные кампании против Украины и Запада в социальных сетях для продвижения собственных интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на утечку документов, которые описывают масштабные информационные операции России с использованием социальных сетей.

Так, компания Meta, которая является владельцем Facebook, Instagram и WhatsApp, 17 сентября запретила российское государственное СМИ Russia Today (RT) и "другие связанные с ним организации" за "деятельность, связанную с иностранным вмешательством".

Кроме того, 13 сентября Госдепартамент США объявил о санкциях против связанных с RT юридических и физических лиц. Ведомство обвинило их в участии в информационных операциях, скрытом влиянии, а также военных закупках для Кремля, направленных против государств Европы, Африки, Северной и Южной Америки.

В отчете отмечается, что проект расследований "Схемы" Радио Свобода проанализировал тысячи утечек документов, которые ранее получили немецкие и эстонские СМИ. Эти документы описывают работу российской компании "Агентство социального проектирования" (SDA), которую Министерство юстиции США недавно объявило частью комплексных операций Кремля по реализации и осуществлению злонамеренного влияния "Двойник".

По данным проекта "Схемы", Агентство распространяло фальшивые официальные документы, в частности сфабрикованные приказы Министерства обороны Украины и Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, которые использовались для "дискредитации военно-политического руководства Украины и деморализации Вооруженных Сил Украины".

Кроме того, SDA создавало фальшивые документы якобы от европейских правительственных учреждений, поддельные новости якобы от европейских СМИ, и антиукраинские мемы, которые широко распространялись в социальных сетях.

"По оценкам ISW, Россия продолжает прилагать усилия для развития возможностей использования информационных операций на платформах социальных сетей, чтобы вызвать кинетическую активность и вмешиваться в выборы, а также в мероприятия по дестабилизации и схемы уклонения от санкций", - говорится в отчете.

Борьба с российскими ИПСО

В начале сентября США ввели санкции против ряда лиц и организаций, в частности главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Причиной стало вмешательство этих СМИ в президентские выборы в США.

Во вторник, 17 сентября, компания Meta заблокировала на своих платформах российские государственные СМИ RT и "Россия сегодня". Их обвинили в ведении тайных операций в сети.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что RT сотрудничает напрямую с российской разведкой.

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