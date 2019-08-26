РФ провела в окупованому Криму навчально-бойові пуски ракет

В окупованому Криму на полігоні бойової підготовки винищувачі Су-30СМ виконали навчально-бойові пуски ракет класу "повітря-повітря" по повітряних цілях умовного противника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту.

Повідомляється, що навчально-бойові завдання виконували десять літаків Су-30СМ зі складу з'єднання ВВС і ППО Південного військового округу.

В ході навчально-тренувальних польотів льотчики виконали нормативи з підняття в повітря літаків для перехоплення і знищення повітряних цілей умовного противника, "відпрацювали комплекс заходів з пошуку, виявлення і знищення повітряних світлових мішеней ракетами класу "повітря-повітря".

Нагадаємо, раніше Росія провела бойову підготовку в рамках якої атомні підводні човни "Тула" та проекту 955 "Юрій Долгорукий" вистрілили балістичними ракетами по полігону Кура на Камчатці і Чижа в Архангельській області.

РБК-Україна писало, що президент Росії Володимир Путін доручив проаналізувати рівень загрози у зв'язку з випробуванням Сполученими Штатами Америки нової модифікації крилатої ракети і прийняти заходи по підготовці симетричної відповіді.