РФ не просила об обмене Медведчука и не интересуется Богуслаевым, - Коордштаб

"Россия официально не запрашивала на обмен Медведчука... В неофициальных переговорах официально российская сторона его не запрашивала. Россия не могла признать свою заинтересованность Медведчуком. Это показало бы слабость Путина", - сказал он.

По словам Охрименко, запрос об обмене Медведчука прислали через так называемое "министерство государственной безопасности ДНР".

"А по Богуслаеву даже такого нет. Чтобы вы понимали их позицию. Это говорит о том, что Россия чужими руками делает грязные дела", - добавил руководитель Секретариата Коордштаба.