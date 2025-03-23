ua en ru
Вс, 23 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ предлагает миллионы "добровольцам" из-за трудностей на фронте, - ГУР

Воскресенье 23 марта 2025 13:48
UA EN RU
РФ предлагает миллионы "добровольцам" из-за трудностей на фронте, - ГУР Фото: Кремль увеличивает выплаты добровольцам из-за нехватки солдат (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия вынуждена поднимать выплаты "добровольцам" из-за острой нехватки новобранцев. По данным ГУР, Кремль пытается деньгами компенсировать потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины в Telegram.

Российские власти продолжают наращивать финансовые стимулы для вербовки контрактников на войну против Украины.

По данным ГУР, в ряде регионов выплаты за подписание первого контракта выросли до более 2 миллионов рублей, а в Самарской области эта сумма достигла почти 4 миллионов.

Основная целевая аудитория "добровольцев" - люди в трудном материальном положении и радикализированная молодежь, которая легко поддается пропаганде.

Несмотря на существенные финансовые бонусы, Кремль сталкивается со все большими трудностями в доукомплектовании военных подразделений.

В ГУР отмечают, что регулярное увеличение выплат свидетельствует об острой нехватке добровольцев.

"Властям государства-агрессора все труднее найти достаточное количество желающих воевать даже за значительные средства", - отметили в сообщении.

Напомним, что партизаны зафиксировали факты постоянного давления на лиц "нерусской" национальности в военкомате Санкт-Петербурга.

По информации "АТЕШ", в частности, особую жесткость проявляют к дагестанцам, бурятам, тувинцам и узбекам, которые призываются в армию на пункте на проспекте Сизова.

По данным украинской разведки, российские оккупационные "власти" в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года проводили принудительный призыв на срочную службу среди жителей ВОТ в Херсонской и Запорожской областях. По данным военной разведки, в этот период враг призвал в армию РФ около 300 местных жителей.

Ранее в ЦНС рассказали о срыве планов россиян по мобилизации на оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР Война в Украине Мобилизация в России
NEWS
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом