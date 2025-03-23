РФ предлагает миллионы "добровольцам" из-за трудностей на фронте, - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины в Telegram .

Российские власти продолжают наращивать финансовые стимулы для вербовки контрактников на войну против Украины.

По данным ГУР, в ряде регионов выплаты за подписание первого контракта выросли до более 2 миллионов рублей, а в Самарской области эта сумма достигла почти 4 миллионов.

Основная целевая аудитория "добровольцев" - люди в трудном материальном положении и радикализированная молодежь, которая легко поддается пропаганде.

Несмотря на существенные финансовые бонусы, Кремль сталкивается со все большими трудностями в доукомплектовании военных подразделений.

В ГУР отмечают, что регулярное увеличение выплат свидетельствует об острой нехватке добровольцев.

"Властям государства-агрессора все труднее найти достаточное количество желающих воевать даже за значительные средства", - отметили в сообщении.