РФ предлагает миллионы "добровольцам" из-за трудностей на фронте, - ГУР
Россия вынуждена поднимать выплаты "добровольцам" из-за острой нехватки новобранцев. По данным ГУР, Кремль пытается деньгами компенсировать потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины в Telegram.
Российские власти продолжают наращивать финансовые стимулы для вербовки контрактников на войну против Украины.
По данным ГУР, в ряде регионов выплаты за подписание первого контракта выросли до более 2 миллионов рублей, а в Самарской области эта сумма достигла почти 4 миллионов.
Основная целевая аудитория "добровольцев" - люди в трудном материальном положении и радикализированная молодежь, которая легко поддается пропаганде.
Несмотря на существенные финансовые бонусы, Кремль сталкивается со все большими трудностями в доукомплектовании военных подразделений.
В ГУР отмечают, что регулярное увеличение выплат свидетельствует об острой нехватке добровольцев.
"Властям государства-агрессора все труднее найти достаточное количество желающих воевать даже за значительные средства", - отметили в сообщении.
Напомним, что партизаны зафиксировали факты постоянного давления на лиц "нерусской" национальности в военкомате Санкт-Петербурга.
По информации "АТЕШ", в частности, особую жесткость проявляют к дагестанцам, бурятам, тувинцам и узбекам, которые призываются в армию на пункте на проспекте Сизова.
По данным украинской разведки, российские оккупационные "власти" в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года проводили принудительный призыв на срочную службу среди жителей ВОТ в Херсонской и Запорожской областях. По данным военной разведки, в этот период враг призвал в армию РФ около 300 местных жителей.
Ранее в ЦНС рассказали о срыве планов россиян по мобилизации на оккупированных территориях Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.