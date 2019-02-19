У МЗС РФ прокоментували відмову США від переговорів з росіянами

У МЗС РФ заявили, що зустрічі з американськими представниками не скасовувалися

В МИД РФ прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко об отказе США от переговоров с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

В РФ заявили, что встречи с американскими представителями не отменялись.

"Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались", - говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, Порошенко сегодня заявлял, что представители США не будут проводить встречи на высшем уровне с российской стороной до освобождения захваченных украинских моряков. Об этом ему сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс.

"И пока Россия не отпустит наших моряков - встреч не будет, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, на встрече G20 президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе.

РБК-Украина писало, что 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива, в результате чего были захвачены три украинских судна и 24 моряка. Из-за таких действий РФ в 10 областях Украина сроком на 30 дней было введено военное положение. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявлял об угрозе полномасштабной войны с РФ.