РФ знову програла. Гаага розгляне справу про захоплення моряків у Керченській протоці

Повідомляється, що рішення було прийнято ще 27 червня 2022 року, але Україні та Росії дали можливість вивчити його і вирішити, чи потрібно позначити будь-яку його частину як конфіденційну.

Суть справи

24 листопада 2018 року три кораблі ВМС України ("Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу") вийшли з Одеси в напрямку портів на Азовському морі. Але в Керченській протоці їх захопили російські судна під приводом нібито перетину кордону Росії.

В окупованому Криму на моряків завели кримінальні справи, а також затримали кораблі. Українська сторона стверджувала, що Росія порушила імунітет військових кораблів. Та звинуватила в порушенні Конвенції ООН з морського права.

Чому суд затримується

Російська сторона після того, як позовна заява надійшла до трибуналу, вирішила оскаржити його юрисдикцію. На її думку, суперечка стосується військової діяльності, а Україна сама нібито порушила конвенцію.

Заперечення розглядалися на попередньому етапі розгляду, слухання в якому пройшли з 11 по 15 жовтня 2021 року.

У підсумку арбітражний суд вирішив, що події, які послідували за арештом кораблів ВМС України, вже не були військовими діями. Однак момент, коли події були такими і перестали ними бути, треба з'ясувати на етапі розгляду по суті.

Таким чином, Трибунал відхилив заперечення Росії про те, що він не володіє необхідною юрисдикцією.

"З цим рішенням розгляд по суті поновлюється, Російська Федерація повинна представити контрмеморандум не пізніше ніж через шість місяців з дати винесення цього рішення", - йдеться в документі.