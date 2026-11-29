По словам Михала, на реакцию Европейского Союза влияют сразу несколько опасных событий. Среди них – покушение на убийство в Дании, сорванный теракт в немецком Лейпциге, попытка поджога завода по производству беспилотников в Эстонии, а также случаи с российскими ракетами и дронами в Польше.

Эстонский премьер отметил, что европейские лидеры все лучше понимают связь между ситуацией на фронте в Украине и действиями России за ее пределами. Если Кремль не может добиться успехов в войне, его гибридные операции против других стран становятся опаснее.

Эстония закрывает границу с Россией

На фоне происходящего Эстония планирует во вторник закрыть все пограничные переходы с Россией. Такое решение приняли после инцидента на предприятии Threod Systems вблизи Таллина, производимого беспилотниками.

Это уже вторая попытка саботажа эстонского военного предприятия, связываемая с Россией. Михал не уточнил, какие дополнительные меры страна может ввести в ответ на такие действия.

В то же время глава эстонского правительства считает маловероятным прямое вооруженное нападение России на его страну. Он объяснил это тем, что Москва осознает гораздо больший военный потенциал стран Европейского Союза и НАТО.

Однако это не означает, что угроза России исчезла. Михал не исключил новых гибридных атак и дезинформационных кампаний, которые могут быть направлены против европейских государств.