Россия вывела носитель "Калибров" в Черное море: есть риск обстрела
В акватории Черного моря в понедельник утром, 3 февраля, зафиксированы два корабля, которые Россия вывела на боевое дежурство. Среди них есть один носитель крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.
Ракетоноситель агрессора, который находится в Черном море, в случае боевого применения способен запустить общим залпом до 4 "Калибров".
В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни и недели, вражеские корабли до сих пор отсутствуют. Однако в ВМС ВСУ добавили, что в Средиземном море были замечены 6 кораблей РФ, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
Военные также добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, по состоянию на утро 1 и 2 февраля, в Черном море тоже был замечен 1 ракетоноситель РФ с общим залпом до 4 ракет. Однако в Воздушных силах ВСУ уточнили, что оккупанты не запускали "Калибры" во время массированного удара по Украине 1 февраля.
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