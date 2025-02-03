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Россия вывела носитель "Калибров" в Черное море: есть риск обстрела

Понедельник 03 февраля 2025 07:35
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Россия вывела носитель "Калибров" в Черное море: есть риск обстрела Фото: ракетоносители находятся в двух морях (youtube.com)
Автор: Михаил Шилин

В акватории Черного моря в понедельник утром, 3 февраля, зафиксированы два корабля, которые Россия вывела на боевое дежурство. Среди них есть один носитель крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.

Ракетоноситель агрессора, который находится в Черном море, в случае боевого применения способен запустить общим залпом до 4 "Калибров".

В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни и недели, вражеские корабли до сих пор отсутствуют. Однако в ВМС ВСУ добавили, что в Средиземном море были замечены 6 кораблей РФ, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Военные также добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Россия вывела носитель &quot;Калибров&quot; в Черное море: есть риск обстрела

Напомним, по состоянию на утро 1 и 2 февраля, в Черном море тоже был замечен 1 ракетоноситель РФ с общим залпом до 4 ракет. Однако в Воздушных силах ВСУ уточнили, что оккупанты не запускали "Калибры" во время массированного удара по Украине 1 февраля.

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