Россия вывела носитель "Калибров" в Черное море: есть риск обстрела

В акватории Черного моря в понедельник утром, 3 февраля, зафиксированы два корабля, которые Россия вывела на боевое дежурство. Среди них есть один носитель крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.

Ракетоноситель агрессора, который находится в Черном море, в случае боевого применения способен запустить общим залпом до 4 "Калибров".

В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни и недели, вражеские корабли до сих пор отсутствуют. Однако в ВМС ВСУ добавили, что в Средиземном море были замечены 6 кораблей РФ, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Военные также добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.