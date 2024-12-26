РФ продолжает держать носитель "Калибров" в Черном море: какой возможен залп

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако военные заметили целых 8 судов в Средиземном море, из которых 3 корабля являются носителями "Калибров" с общим залпом до 25 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали военные.