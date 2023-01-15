РФ продолжает терроризировать Херсонскую область: вчера полиция возбудила более 20 дел

За минувшие сутки полиция открыла 23 уголовных производства по фактам военных преступлений российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Херсонской области.

По данным Нацполиции, в результате атак повреждены коммунальные автобусы на территории автотранспортного предприятия, тепличный комбинат, здание асфальтобетонного завода, учебное заведение, многоквартирные и частные дома. В результате вражеской атаки часть областного центра была обесточена.

Вчера, 14 января, войска Российской Федерации по артиллерии, минометам и РСЗО атаковали общины Бериславского и Херсонского районов, жилые кварталы города Берислав, Херсон и пригород.

Напомним, вчера, 14 января, правоохранители обнаружили четырех человек, которые могли помогать россиянам во время оккупации части Херсонской области.

Ранее мы писали, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух сотрудников Херсонского следственного изолятора, сотрудничавших с россиянами. Теперь им грозит пожизненное заключение.

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