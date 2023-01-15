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РФ продолжает терроризировать Херсонскую область: вчера полиция возбудила более 20 дел

Фото: Нацполиция возбудила 23 дела против России за вчерашние сутки (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

За минувшие сутки полиция открыла 23 уголовных производства по фактам военных преступлений российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Херсонской области.

Вчера, 14 января, войска Российской Федерации по артиллерии, минометам и РСЗО атаковали общины Бериславского и Херсонского районов, жилые кварталы города Берислав, Херсон и пригород.

По данным Нацполиции, в результате атак повреждены коммунальные автобусы на территории автотранспортного предприятия, тепличный комбинат, здание асфальтобетонного завода, учебное заведение, многоквартирные и частные дома. В результате вражеской атаки часть областного центра была обесточена.

Напомним, вчера, 14 января, правоохранители обнаружили четырех человек, которые могли помогать россиянам во время оккупации части Херсонской области.

Ранее мы писали, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух сотрудников Херсонского следственного изолятора, сотрудничавших с россиянами. Теперь им грозит пожизненное заключение.

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