РФ продолжает развертывать новые госпитали для раненых военных в оккупации, - Генштаб

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"Да, в городе Хрустальный Ровеньковского района Луганской области, в помещении городской больницы оккупанты развернули "полевой госпиталь", - говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что там лечат российских военнослужащих и наемников ЧВК "Вагнер".
Вместе с тем в Каирах Каховского района Херсонской области, на базе Каирского психоневрологического интерната, также лечатся российские оккупанты.
Напомним, что в оккупированном Антраците Луганской области российские военные закрыли роддом. Там оккупанты устроили себе госпиталь.
Российские захватчики несут серьезные потери из-за боев в Запорожской области. Поэтому они вынуждены открывать новые госпитали в оккупированном Крыму.
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