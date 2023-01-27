RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ продолжает развертывать новые госпитали для раненых военных в оккупации, - Генштаб

Фото: РФ продолжает разворачивать новые госпитали для раненых военных в оккупации (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Да, в городе Хрустальный Ровеньковского района Луганской области, в помещении городской больницы оккупанты развернули "полевой госпиталь", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что там лечат российских военнослужащих и наемников ЧВК "Вагнер".

Вместе с тем в Каирах Каховского района Херсонской области, на базе Каирского психоневрологического интерната, также лечатся российские оккупанты.

Напомним, что в оккупированном Антраците Луганской области российские военные закрыли роддом. Там оккупанты устроили себе госпиталь.

Российские захватчики несут серьезные потери из-за боев в Запорожской области. Поэтому они вынуждены открывать новые госпитали в оккупированном Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганскХерсонская областьВойна в Украине