Россияне обустроили военный госпиталь в роддоме, - Луганская ОВА

В оккупированном Антраците Луганской области российские военные закрыли роддом. Там оккупанты обустроили себе госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Луганской ОВА.

Известно, что оттуда женщин вывозят в оккупированный Луганск.

"Оккупантам удалось наладить логистическую сеть госпиталей, которая уже почти вычеркнула из карты гражданские медицинские учреждения. Так, в Антраците закрылся даже роддом, откуда женщин вывезли в Луганск. Обустроен там еще один госпиталь для военных РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в больницах оккупированной Луганской области все чаще отказывают больным в тяжелом состоянии, скорая помощь выезжает только на вызовы военных РФ.

Также сообщалось, что оккупанты вывезли в Москву около 300 детей из Луганской области якобы под предлогом "лечения".

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