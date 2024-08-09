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РФ продолжает наступление в Донецкой области, угрожая важным украинским городам, - Британия

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские сухопутные войска продолжают наступательные операции на различных участках фронта, добиваясь тактических успехов.

Основное внимание российских войск сосредоточено в центральной части Донецкой области, где недавние успехи привели к тому, что город Покровск оказался примерно в 16 км от нынешней линии фронта.

Покровск является ключевым логистическим узлом, поддерживающим украинские операции в этом регионе.

Кроме того, Россия продолжает укреплять позиции в оспариваемом городе Нью-Йорк, что угрожает соседнему городу Торецк.

Британская разведка считает, что российские войска продолжают полагаться на дорогостоящие наступления с использованием пехоты для постепенного продвижения на украинскую территорию.

Ситуация на фронте

В последние месяцы российские оккупационные войска усилили свои атаки на фронте. В мае армия РФ предприняла повторное наступление на севере Харьковской области, однако захватчикам не удалось продвинуться к Харькову, и бои в этом направлении продолжаются.

Основные усилия враг сосредоточивает на востоке Украины, особенно в Донецкой области. На Покровском направлении идут самые тяжелые бои, где за последние сутки произошло 29 боев.

Кроме того, Россия продолжает настаивать на захвате города Часов Яр в Донецкой области.

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