Российские сухопутные войска продолжают наступательные операции на различных участках фронта, добиваясь тактических успехов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Великобритании.
Основное внимание российских войск сосредоточено в центральной части Донецкой области, где недавние успехи привели к тому, что город Покровск оказался примерно в 16 км от нынешней линии фронта.
Покровск является ключевым логистическим узлом, поддерживающим украинские операции в этом регионе.
Кроме того, Россия продолжает укреплять позиции в оспариваемом городе Нью-Йорк, что угрожает соседнему городу Торецк.
Британская разведка считает, что российские войска продолжают полагаться на дорогостоящие наступления с использованием пехоты для постепенного продвижения на украинскую территорию.
В последние месяцы российские оккупационные войска усилили свои атаки на фронте. В мае армия РФ предприняла повторное наступление на севере Харьковской области, однако захватчикам не удалось продвинуться к Харькову, и бои в этом направлении продолжаются.
Основные усилия враг сосредоточивает на востоке Украины, особенно в Донецкой области. На Покровском направлении идут самые тяжелые бои, где за последние сутки произошло 29 боев.
Кроме того, Россия продолжает настаивать на захвате города Часов Яр в Донецкой области.
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