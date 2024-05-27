РФ усиливает Запорожское направление: зафиксировано большую переброску техники (видео)
На Бердянское направление через Мариуполь российские войска перебросили большое количество техники. Ее на линию фронта кинули с Воронежской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Воронежская область. Большая переброска в сторону Ростова зафиксирована нашим "Сопротивлением", - рассказал он.
По его данным, в железнодорожном эшелоне минимум 17 единиц МТЛБ одним составом и второй полный состав грузовиков.
"В дальнейшем эти грузовики идентифицированы, как переброшенные в Бердянское направление через Мариуполь. Это подтверждает нашу гипотезу об усилении Запорожского направления", - добавил Андрющенко.
Ситуация на фронте
По данным Института изучения войны, за прошедшие сутки на западе Запорожской области продолжились позиционные бои, но подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.
Бои велись у Работиного:
- к востоку от Работиного - у Вербового;
- к северу от Работиного - у Малой Токмачки;
- к северо-западу от Работиного - у Новоандреевки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.