РФ усиливает Запорожское направление: зафиксировано большую переброску техники (видео)

На Бердянское направление через Мариуполь российские войска перебросили большое количество техники. Ее на линию фронта кинули с Воронежской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Воронежская область. Большая переброска в сторону Ростова зафиксирована нашим "Сопротивлением", - рассказал он.

По его данным, в железнодорожном эшелоне минимум 17 единиц МТЛБ одним составом и второй полный состав грузовиков.

"В дальнейшем эти грузовики идентифицированы, как переброшенные в Бердянское направление через Мариуполь. Это подтверждает нашу гипотезу об усилении Запорожского направления", - добавил Андрющенко.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны, за прошедшие сутки на западе Запорожской области продолжились позиционные бои, но подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Бои велись у Работиного: