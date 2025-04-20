РФ продолжает активно действовать на Покровском направлении. За сутки 20 боев, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В течение сегодняшних суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Миропольское и Турья Сумской области.

Ситуация на фронтах

Сейчас высокая активность РФ сохраняется на Покровском направлении. Двадцать раз с начала суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Елизаветовка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении произошло два боестолкновения вблизи Надежды и Мирного.

На Краматорском направлении противник четыре раза атаковал в районах Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении захватчики дважды атаковали в районах Дружбы и Торецка.

На Новопавловском направлении агрессор дважды пытался идти вперед в районе Скудного и в направлении Одрадного.

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Малой Токмачки и Степного на Ореховском направлении, получили отпор.

В Курской области украинские защитники отражают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 12 боестолкновений. Враг совершил 100 артиллерийских обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском, Купянском, Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.