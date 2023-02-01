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РФ пытается наступать в Луганской области и ищет слабые места в нашей обороне, - Гайдай

Фото: РФ пытается наступать в Луганской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Возле Кременной и Сватового идут тяжелые бои, а оккупанты пытаются наступать на разных участках в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Мобилизация на оккупированных территориях все больше напоминает репрессивные действия со стороны россиян – схватили и сразу на фронт", – говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что у Кременной и Сватового идут тяжелые бои. На сегодняшний день ударную группировку россияне там еще не создали, хотя и технику, и личный состав они подвозят туда регулярно.

"Оккупанты пробуют наступать на разных участках, пытаясь найти слабые места в нашей обороне", - добавил глава области.

Напомним, что на фоне значительных потерь оккупанты обустроили военный госпиталь в районе Новоивановки Луганской области.

Россияне переоборудовали роддома Луганской области под военные госпитали. Беременные женщины вынуждены ехать на роды в Луганск.

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