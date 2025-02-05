В РФ проблемы с пополнением армии, Минобороны готовит комплекс мер, - ISW

Командованию российской армии все труднее набирать новых военнослужащих из-за роста числа нежелающих идти на войну. Минобороны РФ планирует усложнить процедуры освобождения призывников от службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские официальные лица продолжают оправдывать решение Кремля не проводить принудительный призыв в резерв. Это происходит даже несмотря на признаки того, что армия РФ пытается набрать достаточное количество новых кадров для замены высоких потерь в войне.
Председатель Комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов 4 февраля заявил, что России не следует проводить еще один частичный принудительный призыв в резерв, поскольку у России сейчас есть "преимущество на поле боя".
Член Комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев добавил, что российские контракты на военную службу подписали 740 тысяч человек (вероятно это в целом с начала полномасштабного вторжения в Украину). Он также утверждал, что мобилизация "только ухудшит ситуацию", поскольку отправит на фронт людей, которые не имеют никакого предварительного военного опыта или специальных навыков.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Красов также заявил, что мобилизация не нужна, ведь российские военные комиссары успешно набирают новый личный состав.
"Эти депутаты российской Думы, вероятно, утверждают, что уровень призывной кампании в России является достаточным для того, чтобы успокоить опасения российской общественности касательно широко непопулярного потенциального нового частичного недобровольного призыва в резерв", - говорится в отчете.
В то же время, в ISW предполагают, что командованию российских войск трудно набирать достаточное количество новых военнослужащих.
В конце 2024 года и в январе 2025 года, Институт изучения войны наблюдал за сообщениями о том, что месячная норма набора российской армии, вероятно, равна или даже ниже количества, необходимого для замены месячных потерь России в войне по принципу один к одному. Также были зафиксированы сообщения, что отдельные федеральные субъекты не выполняют свои месячные квоты набора, поскольку граждане меньше готовы идти воевать добровольно.
В ISW напомнили, что 3 февраля Министерство обороны РФ предложило проект поправки относительно переклассификации некоторых заболеваний, болезней и расстройств для призывников и тех, кто подписывает контракты на военную службу.
Российское оборонное ведомство предложило переклассифицировать сифилис, гипертонию, атрофические заболевания центральной нервной системы, кожные болезни, шизофрению, психотические расстройства, аффективные расстройства и другие проблемы со здоровьем, как более незначительные заболевания, которые не являются основанием для увольнения с военной службы.
Радио Свобода, со ссылкой на российское "Движение сознательных отказников от военной службы", сообщило, что предложение Минобороны РФ усложнит получение призывниками освобождений от службы по медицинским причинам, а также усложнит процедуру увольнения мобилизованных лиц и военнослужащих, подписавших контракт на военную службу.
За последние месяцы Россия несет колоссальные потери на войне с Украиной. По данным Генштаба ВСУ, потери захватчиков в сутки колеблются от 1300 до 2200 военнослужащих.
Из-за таких рекордных показателей российское руководство обратилось к режиму северокорейского диктатора Ким Чен Ына с просьбой прислать войска для укрепления армии РФ в боях против ВСУ в Курской области. Однако за несколько недель боев северокорейские войска также понесли колоссальные потери и были отведены с линии фронта.
В сентябре 2024 года в ISW не исключили, что российский диктатор Владимир Путин может объявить дополнительную волну мобилизации, хотя решительно не склонен к такому шагу.
Командование РФ планировало в прошлом году набрать до 10 тысяч человек из жителей временно оккупированных территорий Украины. Однако воплотить эти планы на практике не удалось.
Также сообщалось, что Кремль может мобилизовать на войну против Украины около 20 тысяч подсудимых, которые находятся в следственных изоляторах.
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