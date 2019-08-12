"Росатом" визнав випробування "нового спецвиробу" перед вибухом під Архангельськом

Співробітники саровського ядерного центру загинули в Архангельській області при випробуванні "нового спецвиробу". Про це заявив глава "Росатому" Олексій Лихачов, передає прес-служба держкорпорації.

Лихачов заявив, що загиблі співробітники "Росатому" залишилися віддані своєму обов'язку і пішли, як справжні герої.

"Ми проводили в останній шлях наших колег, які трагічно загинули при випробуваннях нового спецвиробу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 серпня під Архангельськом вибухнув реактивний двигун ракети. У Міноборони РФ заявляли, що ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі.

Проте, як повідомило агентство Reuters, вибух і радіаційний викид на півночі Росії, при якому загинули співробітники "Росатому" і Міноборони, могли статися під час випробуванні крилатої ракети з ядерною установкою, про які президент РФ Володимир Путін заявляв минулого року.

Крім того, високопоставлений чиновник адміністрації президента США Дональда Трампа на умовах анонімності повідомив, що США продовжують стежити за подіями на крайній півночі Росії.

"Запевнення Москви в тому, що "все нормально", здаються нам порожніми...Це нагадує нам про серію інцидентів, що відбулися ще в Чорнобилі", - зазначив він.