РФ прицельно бьет по американским гигантам в Украине, а Белый дом молчит, - NYT

По данным издания, под российские обстрелы попали мощности таких гигантов, как Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex Ltd. и Bunge. Часть этих атак, в частности удары по объектам Cargill и Coca-Cola, ранее не обнародовалась.

Одним из последних случаев стал удар по зерновому терминалу агрогиганта Cargill на юге Украины. Объект атаковали семь российских дронов в течение всего трех минут.

Кроме того, зафиксированы удары по электростанции и солнечной станции возле завода Coca-Cola под Киевом, что местные власти считают целенаправленной акцией против американского бизнеса.

Представители компаний стараются не афишировать эти факты из-за опасений негативной реакции инвесторов и страховых рынков. Однако в частных разговорах бизнес выражает уверенность, что Россия ведет преднамеренную кампанию против интересов США.

Отсутствие реакции Вашингтона

Администрация Дональда Трампа до сих пор не осудила ни одну из атак, о которых отчитывался Киев. По словам источников издания, реакция Белого дома ограничивалась лишь "признанием обеспокоенности".

В то же время Вашингтон просил Украину воздержаться от ударов по российскому нефтяному терминалу в Черном море. Через этот объект экспортируется казахстанская нефть с участием американских компаний.

Сенатор-демократ Джин Шахин назвала такую позицию Белого дома "полной тишиной". По ее мнению, представители американского бизнеса в Украине не сомневаются в преднамеренности действий Кремля.

Цель российских атак

Председатель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер убежден, что Москва стремится сорвать приток американских инвестиций. Он отметил, что главная цель агрессора - продемонстрировать, что ведение бизнеса в Украине является слишком рискованным из-за постоянных угроз.

NYT пишет, что усиление обстрелов совпало по времени с активизацией экономического сотрудничества между государствами в энергетическом секторе. В частности, в прошлом году Украина и США подписали соглашение, которое предусматривает преференциальный доступ американских инвесторов к украинскому энергосектору.