У РФ засудили українського екс-футболіста до 12 років в'язниці у справі про шпигунство

Мосміськсуд засудив до 12 років колонії суворого режиму українського колишнього професійного футболіста Василя Василенка. У Росії його звинуватили в шпигунстві.

Про це повідомляє РІА Новини.

"Суд визнав Василенко винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 276 КК РФ, призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років з відбуванням покарання в колонії суворого режиму", - відзначили в прес-службі суду.

Зазначено, що слухання у справі проходили в закритому від публіки режимі через секретність відомостей, що містяться у справі. Держобвинувач просив суд засудити Василенка до 16 років колонії суворого режиму.

Варто відзначити, що фабулу звинувачення Федеральна служба безпеки РФ не розголошувала.

РИА Новости з посиланням на свої джерела вказує, що екс-футболіст намагався придбати в РФ списане військове обладнання за дорученням української компанії, тісно пов'язаної з Міністерством оборони України. За даними джерела, мова йшла про якесь великогабаритне обладнання, розроблене в СРСР в 60-х роках, що не має військової потужності.

Василенко провину не визнав.

Як писало РБК-Україна, на початку липня стало відомо про арешт екс-футболіста.

Його заарештували в російській столиці ще в жовтні 2019 року за вчинення злочину за ч. 1 ст. 226.1 КК РФ ( "Незаконне переміщення через кордон сильнодіючих, отруйних, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів"). Навесні ж звинувачення перекваліфікували на шпигунство.

Нагадаємо, Державний департамент США вимагає звільнити американця, засудженого в Росії за "шпигунство".