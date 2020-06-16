Держдеп вимагає звільнити американця, засудженого в Росії за "шпигунство"

Фото: Пол Уілан (US Marine Corps website)

Помпео висловив обурення у зв'язку з таємним рішенням російського суду, який визнав Уілана винним у шпигунстві

Суд у Москві засудив американського екс-морпіха Пола Уілана до 16 років заключени в колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві. Сторона звинувачення просила для Уілана 18 років в'язниці.

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Слухання проходили в закритому для ЗМІ і слухачів режимі, оскільки матеріали справи містять гриф "Цілком таємно". Суддя оголосив лише вступну та резолютивну частину вироку.

Перед оголошенням вироку Уїлан, який раніше проходив службу в морській піхоті США і якому в цьому році виповнилося 50 років, заявив про свою невинуватість.

"Це політичний суд, фіктивний суд. Ми довели мою невинність, довели фабрикації, тепер завдання - подолати телефонне правосуддя", - сказав він.

Уїлан має намір оскаржити вирок.

Крім того, Уїлан, у якого також є громадянство Британії, Канади та Ірландії, закликав президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії і Канади відреагувати на вирок.

Посол США в Москві Джон Салліван заявив, що він "розчарований і розлючений" вироком.

"Ніяких свідчень, які доводять провину Уілана, в суді представлено не було", - сказав Салліван і пообіцяв продовжити домагатися звільнення Пола".

Що стосується можливого обміну, то американський дипломат заявив: "Я не уповноважений обговорювати обміни. Тепер, коли Пол став засудженим, я домагаюся правосуддя для Пола. Ми шукаємо не обміну, а правосуддя для Пола".

Посольство США повідомило в Twitter, що свідкам захисту не дали виступити віддалено або перенести дату їх виступи за самоізоляції.

Держсекретар Майк Помпео висловив обурення у зв'язку з таємним рішенням російського суду, який визнав громадянина США, колишнього морпеха Пола Уілана винним у шпигунстві. Про це йдеться в заяві Помпео, опублікованому на сайті Держдепу.

"У нас є серйозні побоювання, що Уїлан був позбавлений гарантій справедливого судового розгляду, які Росія зобов'язана надати йому у відповідності зі своїми міжнародними зобов'язаннями в сфері прав людини", - зазначив Помпео.

За словами Держсекретаря США, звернення російських властей з Уіланом було страхітливим.

"Росія не змогла забезпечити Уілану справедливий розгляд у незалежному та неупередженому суді, а під час його утримання під вартою ставила його життя під загрозу, ігноруючи його давні проблеми зі здоров'ям. Ми вимагаємо негайного звільнення Пола Уілана", - сказано в заяві.

Зазначимо, громадянина США, Британії, Канади та Ірландії Ппла Уілана затримали в Москві 28 грудня 2018 року, коли він прилетів на весілля до друга.

За версією слідства, Уілан працював на користь американських спецслужб. Йому пред'явили звинувачення за статтею 276 КК РФ (шпигунство). Сам Уїлан заявляв, що провокацію проти нього міг вчинити співробітник ФСБ, з яким він знайомий близько 10 років.

На вилученій у нього флешці нібито містилися відомості, що становлять держтаємницю.

За словами Уілана, він думав, що на флешці були фотографії з відпочинку, а не якісь секретні дані. Флешку передав його знайомий.

Нагадаємо, на початку січня офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що РФ не планує обмін обвинуваченого в шпигунстві американця Уілана на росіян.

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Автор: Надія Собенко