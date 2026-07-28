РФ придумала необычный способ защитить зерновозы от украинских дронов, - Bloomberg

По данным агентства, российские чиновники предлагают временно оснастить сухогрузы крупнокалиберными пулеметами и мобильными ракетными установками. Такие мероприятия обсуждают военные, транспортные ведомства, зерновые трейдеры и судовладельцы.

Причиной последовали последние атаки на порты, суда и другую морскую инфраструктуру. Поэтому в течение двух последних недель практически остановилось судоходство в Азовском море, через которое обычно проходит около четверти российского экспорта зерна.

Согласно рекомендациям, с которыми ознакомилось Bloomberg, зерновозы предлагают оборудовать бронепластинами, мешками с песком, противодроновыми сетками и специальными креплениями для крупнокалиберных пулеметов.

Военное сопровождение и конвои

Кроме того, на начальном участке маршрута суда должны сопровождаться вооруженными военными. По так называемой схеме "go-pro" они будут устанавливать пулеметы на подготовленные крепежи еще в портах Азовского моря. Оружие, как говорится, должно быть оснащено тепловизионными или ночными прицелами.

После прохождения Керченского пролива военные будут покидать суда, унося с собой оружие и боеприпасы.

Еще одно предложение предполагает, что зерновозы будут курсировать по конвоям между Азовским и Черным морями под охраной военных патрульных катеров. При этом расходы по переоборудованию судов и обеспечению военного сопровождения должны взять на себя трейдеры и судовладельцы.

Почему план вызывает сомнения

Собеседники агентства отмечают, что подобные меры свидетельствуют о серьезной угрозе, которую украинские беспилотники представляют для российского зернового экспорта. Это уже влияет на доходы экспортеров и фермеров, а также способствовало росту мировых цен на пшеницу до самого высокого уровня за два года.

В то же время, часть участников рынка скептически оценивает предложенные мероприятия. По их мнению, модернизация судов и военное сопровождение могут оказаться слишком дорогими и не будут гарантировать полную защиту.