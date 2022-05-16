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"Попередження для Молдови": експерт пояснив, чому Росія посилює ракетні обстріли Одеської області

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Понеділок 16 травня 2022 09:01
"Попередження для Молдови": експерт пояснив, чому Росія посилює ракетні обстріли Одеської області Фото: стало відомо, чому Росія посилює ракетні обстріли Одеської області (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Посилення ракетних обстрілів Одеси та області з боку Росії можуть бути своєрідним попередженням для Молдови, а точніше - для президента держави Майї Санду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на придністровського опозиціонера Геннадія Чорбу, передає "Думська".

Як відомо, Україна й Одеса опинилися в епіцентрі складних геополітичних процесів в контексті Молдови й невизнаної "придністровської молдавської республіки". Внутрішні процеси, які зараз відбуваються в ПМР, вказують на неминучу реінтеграцію невизнаної республіки.

З огляду на норми міжнародного права та законодавства самої Молдови, Придністров’я є землями Молдови. Проте на останній крок у напрямку реінтеграції Придністров’я - вирішенні питання з російськими військами на своїй території - Майя Санду ніяк не наважиться.

Чорба у своїй публікації висловлює декілька припущень такій позиції керівництва Молдови, одними з яких є власне бачення подальших кроків у вирішенні ситуації і боязнь ракетних обстрілів самої Молдови та ймовірного збройного конфлікту.

Нагадаємо, останнім часом Одеса піддавалась масованим ракетним атакам. Окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря і території окупованого Криму.

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